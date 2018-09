À la petite tsigane…

"Un homme rencontra jadis, une jolie jeune femme et tomba immédiatement sous son charme dès le premier jour et il voula absolument engager la conversation avec elle, histoire de la connaître même si il ne la voit pas souvent !" Non ce n'était un leurre parce que malgré les différences, il y remarqua certaines petites similitudes avec les siennes...J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et je comprends maintenant que t'avais sûrement de très bonnes raisons d'être un peu craintive... Mais je t'aurais toujours respecté , d'ailleurs n'en a tu pas la preuve ? Merci pour ton message et je t'embrasse... ❤❤❤ P.S. J'aimerais tellement avoir l'occasion de te reparler seul â seule, comme dans le passé ...

M. ..., 6 septembre 2018