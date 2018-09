Il faut que tu saches…

Malgré mon discours flamboyant, assez tonitruant, je sais que nous vivons tous les deux une situation délicate. Je ne veux pas te faire de peine. Tu as eu la franchise de t'exprimer à propos de ton identité narcissique et de ton égo qui doit être modifié. Cela m'a ému et beaucoup apeuré, car j'ai déjà eu affaire à des personnes narcissiques. Pour toi, j'ai eu quelques occasions d'observer comment cela pouvait se manifester. C'est comme si tu avais une personnalité double. La 1ère fois que j'ai remarqué le phénomène, j'ai pensé que cela était dû à l'éducation très sévère que tu as reçue pour être à la hauteur de... Bref, je t'ai vu un jour, tout empreint de sensibilité, t'exprimer avec beaucoup de grâce à propos de… Et puis, après un geste de la main (toujours le même), tu es devenu quelqu'un d'autre. Sans transition, ton visage s'est durci et ton corps s'est raidi, arborant une allure plus virile, presque militaire... Alors je sais que sous ton égo massif, il y a toi...

Et moi, je suis une mauvaise herbe avec des épines, poussée entre deux dalles de ciment..., 6 septembre 2018