À l’épine qui pique

Entre une personne narcissique et une personne qui est sensible et gêné, je me demande bien qui tu es réellement. Tu m'as joué dans le dos, bourré de mensonges comme il y a juste ça que tu sais faire! Je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça! Tu peux bien avouer tes tords, à la place de justement rester dans ton égos de méchanceté! C'est pas gentil ce que tu fais subir! Il y a d'autres solutions que de rester dans ce blocage de peine et de douleur! Tu sais si tu t'amuses à toujours rabaisser les gens c'est peut-être que tu as toi-même un problème. Passe une belle journée!

Je t'aime pareil!, 8 septembre 2018