Toutes les bonnes choses ont une fin.

Bon, aujourd'hui, plus que jamais, je réalise qu'il ne sert plus à rien, en venant lire ici, de vivre dans le passé. Ce qui se dit: des choses telles: en se faisant traiter injustement de narcissique, et de se faire dire que l'on a un gros égo et que l'on a comparé une personne jadis aimée et respectée, à de la mauvaise herbe entre deux dalles de béton(ce qui est très blessant parce que c'est "totalement faux" et les gens qui me connaissent bien, le savent) ! Il est plus que temps pour moi de tirer définitivement ma révérence de cette plate-forme, et de vivre le moment présent ! Ne vous inquiétez pas pour moi ! Merci et bonne chance . P.S.: Un gros MERCI tout spécial à Métro Flirt d'avoir accepter de publier mes textes pendant un petit peu plus de trois ans

M., 8 septembre 2018