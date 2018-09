Mardi matin: 6:25 (environ)/autobus 121 ouest, femme habillée en noir avec sac à dos bleu et noir et sacoche rose.

Tu avais les cheveux noirs attachés, un manteau noir, des pantalons noirs et des souliers noirs. Tu es montée dans la 121 Ouest vers les 6:20 du matin. Tu portais un sac à dos noir et bleu ainsi qu'une sacoche rose. Tu avais le nez qui coulait, je voulais te le dire mais je n'ai pas pu. J'ai trouvé des kleenex, fais-moi signe si ça te dit. Je suis descendu à la station Côte-Vertu et toi tu as continué.

Nezquicoule, 11 septembre 2018