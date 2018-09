À toi, SPC (bis)

Je ne trouve même plus les mots pour te dire à quel point je t’aime. Comme ta peau, tes lèves et ton regard me manquent quand tu n’es pas là. Tu me fais revivre, rire et rêver! Mon cœur n’est rien sans le tiens... tu es celui que je n’attendais plus et je te suivrais au bout du monde! Je t’aime! Je suis à toi!

Ton petit raton, JM, 11 septembre 2018