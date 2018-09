Peut-être toi

C'est une femme d'une simplicité rare pour le temps actual, c'est une élégante wawwww J'aime bcp son style et ça me cherche. La voir passé ça me fait chaud au coeur. Presque chaque semaine je te vois passer. Ton prénom commence par G..... Alors, dis moi si c'est toi beauté rare. Wawwww

Ooo Palais, 11 septembre 2018