Bus 55 S, 11 septembre 18:15: J’ai fait tomber des chips

J’ai fait tomber des chips à terre et nous avons discuté de tout et de rien, du temps qui passe et de bonnes adresses restos dans le quartier italien et même de Jeans Jeans Jeans entre les arrêts Fairmount / St-Viateur et le métro :) tu es descendu métro castelnau et j’aurais aimé continuer à discuter avec toi :) je doute que tu tombes sur ce message mais qui sait! Fais-moi signe si tu te reconnais ! Signé: la blonde au sac de chips :)

La fille qui a fait tomber des chips (bus 55S), 11 septembre 2018