Guylain(è)ne du Randolph 5 sept

salut Guylaine ou Guylène! je ne connais que ton prénom, et je ne sais même pas comment il s'écrit! on s'est rencontrés au randolph, mercredi le 5 septembre. on a joué une partie ensemble, j'étais le seul homme à notre table. je suis tombé sous le charme de ton timide sourire et de tes splendides yeux. je suis parti rejoindre les autres habitués, et depuis je regrette de ne pas avoir continuer à jouer avec - ou contre - toi! je repense jour et nuit à tes petits regards furtifs en te tortillant les cheveux de ton doigt. écris-moi s'il te plaît, ne serait-ce que pour me dire qu'on se retrouvera mercredi prochain ;-) mike.randolph050918@gmail.com

Mike du Randolph, 14 septembre 2018