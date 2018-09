@M

Bonjour M , C'est un mystère pour moi mais la description que vous avez donné de cette femme élégante un peu timide et émotive,c'est tout moi?. Peut être suis je celle ci ,chaque fois ou vous n'étiez pas ou je pensais vous trouver j'ai passé un message par une tierce personne ... Il y a bien longtemps que je ne t'ai revu... Par contre tu as mon numéro de cellulaire et j'attends depuis tout ce temps juste un signe de toi je suis restée perdue dans une foule de peut -être toutes ces années. Est ce toi?

celle qui ne t'oublie pas :), 18 septembre 2018