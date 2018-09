À M…..

Je ne sais pas si tu es le M que je crois, ni si je suis ta muse, mais ô combien j’aurais aimé un petit signe de ce Mr.M il y a si longtemps. Je me suis perdu dans ce regard si souvent, parfois le fuyant parfois cherchant cette petite étincelle qui me fesait frissonner de l’intérieur. Nous ne pouvions partager plus que celà et nous étions transi chaque fois que nous aurions eu l’occasion... J’ai perdu mes moyens chaque fois que j’étais près de toi, et tu me semblais par moment si froid... Si tu es celui que je crois, tu m’as déjà complimenté sur mon teint... Rougeoyant par mon poul qui s’accélèrait chaque vois que je t’appercevais, mais trop lâche et trop effrayée pour t’en traduire la signification! Maintenant nos vies sont ailleurs, nous nous recroiserons surement bientôt, mais sera t-il trop tard...

Elle, 21 septembre 2018