Ligne orange, Un moment de proximité partagé

22 septembre 2018, il devait être autour de 15h30 / 16h, j'étais à l'arrêt de métro place d'armes, je prenais la ligne orange pour m'arrêter à BERRY UQAM et reprendre la ligne verte. J'étais en train de lire, posé contre un mur quand elle s'est approché de moi. Et c'est posée à une vingtaine de centimètres de moi seulement. Elle n'étais pas très grande, je dirai 1m55-60, portait un jean classique avec un haut gris, une coupe cheveux teinté rouge court (au cou), des lunettes sur sa tête et des boucles d'oreilles grises en boule. Cette proximité m'a surprise ! Mais je n'ai rien dis : elle fait ce qu'elle veut et cela ne me dérangerait pas. J'ai vu qu'elle j'étais des coups d'oeil à mon livre pour essayer de lire quelques lignes elle aussi. Non n'avions aucun sentiment de mal à l'aise à l'idée d'être si proche l'un de l'autre. C'était même plutôt agréable pour nous deux je crois. Le métro arrive. C'est full de personnes, alors on a finis presque collé l'un contre l'autre. Elle à quelque centimètre de ma poitrine, face à face. Chose que nous n'esquivions pas. Nous avions la main sur la même barre pour nous tenir debout. Nos mains ont glissé jusqu'à se toucher sans faire exprès. Nous les avons regardé, et avons décidé de ne pas les bouger. Garder ce contact que nous avions. Mon coeur accéléra car je rêvais d'engager la conversation mais je ne savais pas comment ça aurait été pris par elle (je viens d'une ville ou à peine tu demandes l'heure à une fille tu as un procès pour harcèlement..) Ça à duré plusieurs stations. Nos mains l'une contre lautre. Je suis sorti à BERRY en me disant qu'elle en ferait de même car c'est une grosse station. Mais ce n'était pas le cas. J'ai essayé de la chercher du regard une dernière fois avant le départ du métro mais rien à faire, il y avait trop de monde et elle n'est pas très grande. Si tu lis cette histoire et que c'est toi.. sache que cela me ferait vraiment plaisir de te rencontrer et te découvrir 🙂 Facebook : Antonin Jubault

Antonin, 22 septembre 2018