Femme aux yeux noirs.

Je t'ai vu pour la premiere fois sur la ligne orange en direction montmorency aux environs de 6h du soir. Je tai fixé longuement du regards pour attiré ton attention. Nos regards se sobt croisés et on a echanger un sourire et quelques signes de la main. Pis t'es descnedu au metro jean talon. Tu etais en pantalon jean puis chemise de couleur mixte trea jolie avec un sac de couleur noir. Depuis ce jours jespere toujours te revoir pour te dire combien tu es waouu. Si tu te reconnais parle moi.

Homme noir toujours souriant., 24 septembre 2018