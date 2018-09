A

Tu sais, le pire n'est pas de t'avoir cherché et espéré toute ma vie ,mais c'est plutôt de t'avoir rencontré et de ne pas t'avoir dit que c’était toi et d'avoir laissé passer cette chance d'être ensembles... Tant d'affinités,je te connais pourtant sans te connaître vraiment c'était ça notre signe. J'ai perdu l'usage de mon cœur mais je suis restée en vie, tu te balades dans mes rêves et tu reviens toujours a travers les paroles d'une chanson a travers le nom d'un étranger ou dans quelque chose que je regarde ,quoi que tu fasses rien ne t'efface. Je continue ma route avec courage et je nourris mon esprit avec d'autres passions mais tu manques a ma vie chaque jour... Ça fait des années qu'on ne s'est vus mais je pense encore a toi malgré les saisons qui défilent... Tu ne liras probablement jamais ceci je l'envoi dans l'univers en espérant me consoler un peu :)

Une rose pour un petit Prince, 26 septembre 2018