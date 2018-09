Pour le mystérieux lecteur au plus charmant sourire

Mardi,22 septembre, vers 9h00 , entre les stations Berry et McGill, ligne verte, je m'assois sur le siège en face de ce charmant lecteur qui ne peut pas retenir son regard en sentant mon parfum probablement...Il continue ensuite sa lecture, mais je sens sa curiosité de lever les yeux une deuxième fois pour avoir un meilleur aperçu et pour rencontrer mes yeux... Je résiste à l'envie de fuir son regard et il m'offre le plus troublant sourire qui semble durer une éternité... Je sors à ma station et je me demande s'il aurait voulu me parler...

La fille aux yeux café, 26 septembre 2018