À une rose

Je suis bouleversé par ton message. Il me semble que c'est encore toi et j'ai l'impression moi aussi que nous sommes liés. Ainsi, tu parles du petit Prince et moi je lis «Terre des hommes» de Saint-Exupéry. Je dois absolument partir maintenant, mais il faut que je te dise que tu es dans mon cœur, comme en résidence permanente...

L'âme à la tendresse, 26 septembre 2018