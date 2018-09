À une rose pour un petit prince…

Votre message me saisi au plus haut point ! Je ne sais à qui il s'adresse ni qui vous êtes mais je me reconnais quand-même dans votre texte car j'y ai déjà vécu quelque chose de similaire dans ma vie, il y a longtemps. C'est une grande preuve d'amour que vous lui avez témoigné et j'espère que vous vous retrouverez tous les deux ! ...Merci :)

Anon..., 26 septembre 2018