A ou l’âme à la tendresse

Wow j'étais loin de penser que tu pourrais t'arrêter sur une telle rubrique ici? Et je suis touchée de savoir que tu lis du Saint-Exupéry ... Tu es un homme si occupé et si professionel j'étais loin d'imaginer ça. Si tu savais comme ce livre à été le livre de mon enfance tellement empreint de verité celui là même qui m'a fait comprendre le sens de la vie et qui m'a inspiré à être celle que je suis devenue aujourd'hui... Avec toi je me suis toujours sentie comme cette rose si spéciale celle du petit prince... Avec toi je n'avais jamais connu de silences plus éloquent ,je n'avais jamais vu des yeux aussi magnifiques et transparent avec chaque couleurs son humeur et sa profondeur, cette pureté cette bonté qui nous figent dans le temps et nous marque de façon indélébile... Tu es un être d'exception on s'est sûrement connu dans un autre siècle une autre vie... Va savoir? Chaque jour je me dis que je suis chanceuse d'avoir pu ressentir autant de bonheur et d'emotions en un seul regard... Merci pour ton gentil message un jour peut-être aurons nous cette deuxième chance je nous le souhaite pour le moment je sais et je comprends comme c'est compliqué. PS pardonnes moi de ne pas t'avoir texté pour ton anniversaire j'étais avec toi en pensées toute la journée ... Prends soin de toi :)

Une Rose pour le petit Prince, 26 septembre 2018