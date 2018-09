À une rose…

J'ai failli vous laisser avec l'illusion que je suis l'homme auquel vous pensez à cause du plaisir que vous avez sans doute éprouvé en lisant mon message, mais par votre réponse, j'ai compris que je n'étais pas la bonne personne. J'aurais eu des remords de ne pas vous dire la vérité. Je suis désolé. Que voulez-vous, quand on a quelqu'un dans la peau, on le voit jusque dans sa soupe... Bonne chance à vous !

L'Âme à la tendresse..., 26 septembre 2018