Habillee en noir

Je vais etre bref. Et jespere que tu te reconnaitras. Metro beaubien en direction cote vertu. Tu etais habillée en jean noir chandail noir des chaussures noir et un sac en main en noir dans lequel il y avait une canette ouverte. Cheveux cours. Tu etais juate en face de moi tres concentré sur ton cell. Et moi je te regardais nos regards ce sobt croisés plus dune fois accompagné dun sourire. Ta simplicite a attiré mon attention. Tu es descendu a berri uquam et je tai accompagné du regard impuissant face a la situation. Je sais que tu te reconnaitras et jaimerai te revoir , tu es wawww.

Juste une chance, 28 septembre 2018