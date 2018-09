De la poésie de fantaisie.

Tourlou, ici Patrice à l’appareil. Je veux mettre les points sur les “i” car un “i” sans point n’est qu’un “L” minuscule et le prénom “Lili” ne deviendrais qu’une longue hésitation “Llll”. Je t’ai vu vendre des vignes au coin Berrie/Saint Catherine. Tu m’as fait réaliser une chose, ça doit être déprimant d'être cultivateur de raisin parce que tout ce que tu fais, tu le fait en vin. Ma mère est blanche et mon père est magiciens. Si j’utilise mes facultés magique dans le but de faire le mal, est-ce considéré comme un abus de pouvoir? J'espère que ma poésie a su mettre le doigt sur le bobo. Si l'envie t’intéresse, je fais d'excellente tartelette au citron, tu aimes ? C’est sûre. Signé Patrice

Patrice, 29 septembre 2018