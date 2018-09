Beau blond, qui es-tu?

Je te vois parfois prendre le métro McGill, en direction Honoré-Beaugrand. Je ne sais pas quelle est ta destination, car je dois sortir à Berri! Mais qui es-tu? Tu as toujours ton sac à dos bleu, et tu n'es pas très grand... mais ta grandeur est parfaite! J'aime te dévorer du regard à distance, pendant que de ton côté, tu es absorbé par ton téléphone! Oserais-je te parler la prochaine fois? Si tu te reconnais, réponds à ce message et peut-être aurai-je alors le cran de venir te dire quelques mots, ou croiser ton regard à tout le monde, avec un beau sourire :) Max

Max S., 29 septembre 2018