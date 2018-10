À confuse et illusionnée/ 03 Octobre…

Bonjour, j'espère que vous allez bien !? Moi de mon côté, ç'est pas si mal ! Oui, effectivement, j'ai échangé quelques petits messages avec vous, ici-même, durant l'été ! Je vous remercie pour votre message, c'est très aimable de votre part... Je suis toujours autant sinon plus, intéressé qu'au tout début de notre première rencontre et je ne demande pas mieux que de vous connaître, moi-aussi, soyez-en certaine ! De savoir avec certitude, que c'est vraiment vous, c'est-à-dire celle à qui je pense sans arrêt, mais que je ne vois presque plus parce qu'elle est tellement absorbée par son exigeant travail et qui me donnerait enfin son feu vert pour me permettre de me rapprocher d'elle, et bien cela serait une vraie bénédiction du ciel ! Donc, la prochaine fois que vous me verrai, venez vers moi avec votre sourire radieux et si vous avez de la difficulté, je les ferai moi, les seconds pas, j'irai vers vous... Oui, je sais que vous avez déjà eu dans le passé, un petit peu de méfiance à mon égard car vous ne me connaissiez pas et c'est normal, ne vous en faites pas avec ça, c'est oublié. Bonne journée à vous également... :)

Anon..., 4 octobre 2018