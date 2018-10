Quelle est ton origine ?

Je m'en fou des origines. Es-tu une bonne personne ? Cultives-tu les bonnes valeurs? Respectes-tu ton entourage, tes voisins la société etc. Venons et Jasons ensemble alors. La question race blanche, race noire, race jaune, prochaine etc. C'est de la foutaise. Toutes celles et ceux qui comprennent la constitution de l'être humain, banissent ces conceptes discriminatoires et inexistantes dans la réalité. Bonne journée à tous et à toute.

Simple_lecteur, 4 octobre 2018