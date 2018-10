La bravoure

Je vous aime bien. Je n'ai jamais eu besoin de moi. Je ne suis pas nécessaire pour que ce monde soit bien. Je n'ai pas besoin d'être bien pour être simplement nécessaire. Aussi bon que je suis, je suis ici pour partager librement et je crois avoir maintenant tout. Quel privilège! Merci pour votre authenticité. Pour être bien et que tu me reconnais. Bonne saison!

A Pause E, 4 octobre 2018