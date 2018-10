anon, 4 octobre 2018

A Anon...Cher Monsieur, je crois que mon message manque de clarté et j'en suis désolée...je respecte ta sincerité et ton authentisité refletées par tes mots...Mais ce dont je parle et je ne trouve pas simple c'est de faire le premier pas vers vous c'est compliqué...Car dans le cas ou vous n'êtes pas vous ca serait intimidant...Alors la dernière partie du message ne concerne que ce scénario si ce n'est pas la personne à qui je m'adresse. Mais, vous n'avez pas donné de précision sur la première rencontre : nombre de personne, ca revient à quand...L'intuition peut tromper quand même...mais bon à voir Merci pour ta reponse et Bonne fin de journée!

Confuse à la recherche de la réalité, 4 octobre 2018