Au beau mec ha

Bonjour, Je sais pas si mon message passera mais je tente le coup. Hier j’étais chez IGAil étais vers 18h15/18h30(IGA en face du parc Villeray,arrêt bus Christophe Colomb) et j’ai croisé un beau mec il est blanc cheveux brun/blond foncé taille moyenne ,lèvre fine mais un pulpeuse, il était habillé couleur beige claire en deux tons le pantalon était plus claire que son haut et il avait un sac marron porté de travers. On c’est croisé plusieurs fois dans les rayons un moment donné je pensais que t’allais me parlé mais tu étais timide je crois,je suis une métisse j’etais habillé en pantalon noir ,basket noire et pull blanc/noir et j’avais un sac beige portais de travers aussi. Sache que je pense à toi sans cesse depuis hier ,j’espère que tu liras ce message. Je te donne rdv vendredi au même endroit à 18h30. A bientôt j’espère.

Rose, 4 octobre 2018