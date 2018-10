Mise-au-point,

Je me rends bien compte que j'écris du "n'importe-quoi" à" n'importe-qui", que certaines parties de mes textes sont très mal interprétées et peuvent blesser sans le vouloir, des personnes à la fibre sensible, et que je suis entrain de faire un fou de moi-même ! La vie doit reprendre son cours ! La vie avance dans le même sens que les aiguilles d'une montre et ça ne sert plus à rien de regarder en arrière...Bonne chance

Aucune importance., 5 octobre 2018