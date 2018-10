@ confuse et illusionnée

S c'est Sylvain le gars qui répond a tout les posts de tout le monde .Le monsieur viens de Terrebonne a rencontré Martine dans une salle karaté il y a 20 ans et grâce a lui on ne sait plus qui parle a qui ? Franchement il faudrait peut être devenir réaliste et chercher ailleurs sur Google ou sur Facebook ou linkedin ,par ce que oui c'est un peu plate que le désespoir se retrouve sur cette plateforme ,. qui a été créer au départ pour retrouver des gens qu'on espèrent revoir ou quoi ont étés rencontrés dans le métro ou par hasard dans un bus. Par pour écrire sa vie! S peut être il est temps d'engager un enquêteur privé tu es rendu la! Bonne Chance S!

EN PASSANT, 5 octobre 2018