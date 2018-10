magasin renaissance plazza cotes des neiges

bonjour on s'est croisés le samedi apres midi 6 octobre 2018 vers 15h30 au magasin renaissance plazza cotes des neiges,tu etais beau ,brun barbu,nos regards se sont croisés au rayon electromenagers ,et apres au rayon vaisselle ou tu m'a laisser passer je t'ai repondu avec un sourir et un merci on s'est croisés apres a plusieurs reprises j'aurais tant aimer te parler et toi aussi d'ailleurs je pense mais j'ai pas eu le courage de le faire et je le regrette tu etais habillé en jean et veste bleu marine,moi je portais un jean une veste noir et des bottines marron avec un fishu sur la tete , j'espere que tu lira ce message si tu est interessé comme moi je le suis merci de repondre a ce message je me ferais un plaisir de te revoir .

inconnue, 7 octobre 2018