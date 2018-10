Coup de foudre d’une vie

N’oubliez jamais qu’en amour, tout peut se jouer sur un regard. Et un regard, c’est quelques secondes dans une vie. En y réfléchissant un peu plus, cela signifie que quelques secondes peuvent influencer tout le reste de notre vie. C’est à la fois magique et terrifiant... Je te recroiserai je ne sais pas ou et je ne sais pas quand mais je sais que ce jour nos cœurs feront la fête!;)

La belissima, 8 octobre 2018