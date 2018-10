L’avenir nous appartient.

Je t'ai vu à 08:12 dans le métro entre Viau et PIE IX. Longtemps je pensais que tu n'existais pas. Maintenant, que je te connais je ne veux plus passer un moment sans toi. Ton teint hâlé, tes yeux en amande. Ton rire, la douceur de ton regard. Je te connais depuis 30 minutes, je sais que toi aussi tu avais l’impression de me connaitre depuis toujours. Parfois il y a des rencontres qui bousculent une vie. Tu es une tempête dans mon corps. Depuis ce matin je ne cesse de penser à notre rencontre. J’aimerais te revoir et ne plus jamais te quitter. Je suis resté coi par notre rencontre. J’aimerais être celui qui partagera le reste de notre vie. Paul 21

Paul, 9 octobre 2018