Attirance

A la jolie dame noir habillé en veste de couleur jaune et un pantalon noir et une chaussure teintée de noir. Nous étions assis l'un prêt de l'autre dans le métro en direction côte vertu. Tu es descendu à Berri Uquam et je te suivais du regard. Nous avons échanger quelques mots et j'aimerai encore te rencontrer. Tu m'as marqué.

Un admirateur, 9 octobre 2018