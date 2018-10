Tu veux du thé?

Je ne pense qu’au jour ou j’aurai la chance de te revoir. Esquisse de nos meilleurs lendemains Ne crains, je ne me berce pas d’illusion. N’oublie pas, je suis Paul et serai près des bijoux pour mil et une nuits. Y’a pas de doute nos âmes sont jumelles. Paul cherche sa dame

Paul Pilon, 9 octobre 2018