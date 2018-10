Amour opprimé

Tu m'avais fait des petites avances dans le temps ou je ne me sens pas bien dans ma peau et c'était beaucoup de choses en même temps...Là tu prends de la distance...j'ai compris tes gestes et tes comporetements et je sais que t'as un plan B dans ta tête avec une femme plus facile apparement. Tsé, je ne suis pas jalouse, je suis contente pour toi :) t'as pas besoin de faire des démonstrations solennellement dans tes réactions, j'ai compris et c'est moi qui a pris la distance et c'est tant mieux...les vrais amours ne finissent jamais par une union...

Liberté, 10 octobre 2018