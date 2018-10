liberté

Après avoir lu votre message, je me suis senti comme de la mauvaise herbe qui pousse entre deux dalles d'un trottoir tout délabré...Les femmes trop faciles ne m'intéressent pas ! Je les aime plutôt indépendantes et sûres d'elle-même et j'ignore où vous détenez ces infos au juste !

contrainte, 11 octobre 2018