Contrainte

Je te remercie pour ta réponse. Je veux juste vous dire que je ne suis pas ici pour blesser qui que ce soit, mais je crois à une chose est que le monde roule inversement et contre le courant de l'honnêteté...si on veut clore un cercle d'une histoire d'amour ou d'amitité on pourrait le faire doucement en argmentant si on peut! Mais subitement celà me donne des vertiges d'une part d'autre part une frustration...et juste pour te dire que quoi que tu changes ton pseudo sur cette rubrique je sais te localiser intuitivement...car je me ressource de cette rubrique pour écrire un petit roman...ce que je sais c'est que t'as beaucoup de bonnes qualités mais tu fuis la réalité et tu n'arrives pas à écouter ton coeur...j'aime plutôt les hommes braves et quand une femme leur plait le disent directement sans qu'il jeux les jeux de séduction pour la piéger...je ne suis pas une femme qui te courra après juste celà que j'ai aimé te transmettre comme message! Je ne cherche pas des informations sur toi, je te lis psychologiquement...Alors si tu tiens à moi pour de vrai, parle...démontre le par des faits...je te souhaite une bonne journée!

Liberté, 11 octobre 2018