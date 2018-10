liberté.

Vous semblez me faire comprendre dans votre dernier message que je ne vous intéresse pas du tout, et que la perception que je vous ai fait dans le temps, ne fut pas trop bonne ! Disons que c'est assez direct comme réponse mais je la respecte ! Désolé, si c'est réellement vous bien sûr, pour tout le mal que j'ai pu vous causer, mais sachez que ce n'était vraiment pas intentionnel de ma part ! Dans la vie, nous pouvons tomber amoureux d'une personne mais cette personne ne voit pas toujours ça du même oeil ! Merci quand-même et bonne chance dans votre vie...

contrainte., 11 octobre 2018