Ma belle liberté…

La nuit et le jour se souviendront de nous, tu porteras ta robe blanche, nous danseront à en être souls, la sueur perdra dans ton cou et puis ton rire en avalanche se mêlera au vent dans les branches, une rumeur court chez les fêtards, elle dit que tu viendra que pour eux... Toi ma liberté tu seras à mon bras, valse divine ton titre, robe et dentelles, aussi féminine que moi...moi j'ai le coeur en éclats, Serre-moi dans tes bras, danse avec moi, on verra jaillir les sources souterraines et les torrents de joie, danse multiple nos pas, ensemble à pas léger, balance en mesure, lie ce pas nouveau...

Moi..., 12 octobre 2018