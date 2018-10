Uqamienne qui court toujours

Salut toi, je te vois depuis des mois station uqam ou autre sur la ligne verte. acant tu portais le hijab aujourd'hui non. Tu es toujours seule à l'Uqam, dans le metro partout. Toujours avec tes écouteurs et ta musique. dernièrement tu as toujours une petite verste en cuir beige, un sac noir et un sac bleu reutilisable... Je voulais tout simplement te dire que tu es belle et que tu es remarquable... Si jamais tu veux prendre un café réponds moi

Juste un gars, 12 octobre 2018