Femme de la 121 Est vendredi après-midi avec casquette Nike…

Il y a des jours où l'on reste bouchée bée devant une situation. Vendredi le 12 octobre, j'ai été sans mot devant tant de beauté. Je vais essayer de te décrire et si tu te reconnais ça serait cool que tu me fasses signe. Alors voilà, tu as pris la 121 Est vers 16:00 avec une amie à toi. Tu avais une jolie casquette Nike vissée à la tête, un manteau de style jeans bleu, un foulard noir, des pantalons joggings de marque Adidas et tu avais du vernis rouge vif sur tes ongles. Tu es descendue a Côte-Vertu/Grimard avec ton amie. lemurcatta@hotmail.fr

anon, 12 octobre 2018