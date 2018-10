Liberté ma douce…

La harpe tremble encore et la flûte soupire, j'ai craqué sur toi, je me suis mise dans un coin pensant plus qu'a toi... J'ai tout laissé derrière moi, c'était galère, dans ce bal où les requins tigre s'emballent, sont devenus marteaux, ça craque, ça s'embraille et ça pète, de voir le douces fleurs danser pour un printemps nouveau...

Moi..., 15 octobre 2018