Mots pour les abndonnées et abondonnés

Je tolère les hauts et les bas dans tes comportements de séduction, tes désirs, tes sautes d'humeur...mais m'igniorer et essayer de trouver l'aleternative tout proche dans notre environnement, je te donne tout le temps pour tenter ta chance et je te dis que celà ne succitera en aucun cas ma jalouse, je veux juste que tu sois heureux...les chants de l'éspoir continueront à chanter dans mon coeur, rien à regretter rien à te reprocher, la vie continue et le soleil brillera de nouveau...rien ne mérite de s'en faire autant...Il est temps de m'occuper de mon coeur et d'un être qui veut de moi pour de vrai! pour ma personne autant que pour mon physique...

Amour en instance, 15 octobre 2018