A mon beau cycliste !

Tous les matins tu me dépasses sur la piste cyclable Saint-Urbain ! A t'entendre maugréer après les cyclistes qui n'avancent pas assez vite à ton goût tu dois être français ! J'essaye de pédaler un peu plus vite pour être capable de te suivre ! J'espère qu'un jour on pourra s'acheter un tandem et que je pourrai profiter de ta vitesse !

Une cycliste admiratrice, 16 octobre 2018