À Elle…

Je sais que mon approche avec vous, dans le temps, fut assez maladroite, mais moi, dans le fond, tout ce que je désirais, c'était de vous parler ! Je ne voudrais surtout pas que vous me prêtiez des intentions qui n'étaient pas, ne sont pas et ne seront jamais les miennes.....et vos craintes à mon égard n'étaient aucunement justifiées et si j'avais eu la chance de vous parler, je l'aurais fait et cela vous aurait mise en confiance mais cette chance, je l'ai pas eu ! Merci de votre attention et passez une bonne soirée...🌷

De lui..., 16 octobre 2018