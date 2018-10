Je suis un abandonné…

Autour de moi c'est la mort qui frappe, toujours aussi implacable. Je ne t'ignore pas et je ne cherche pas ailleurs. Au contraire, je pense à toi comme jamais. Le soir dans mes draps froids, alors que les ombres me cernent de toute part, j'imagine que je te serre dans mes bras et que tu me parles doucement. Mais déjà tu deviens un souvenir lointain, embrouillé par le temps qui a passé. Ton reflet dans ma mémoire est déformé et s'est un peu refroidi. Les feuilles des arbres tombent et mes vieilles amours meurent. Et toi, quand même, tu réussis à me faire sourire quand tu dis de manière plutôt autoritaire que tu tolères les manifestations de mon terrible caractère. Cela me fait chaud au cœur et me ramène à la vie de tous les jours. Et si ce n'est pas toi l'auteur de ce message, celui à qui je pense et que j'aime encore, eh bien...

quand même, à vous je dis Merci !, 16 octobre 2018