l’amour dans le métro

On s' est vus dans le métro St Denis. Homme très grand, avec quelques cheveux. Vous portiez un jean mauve et une chemise blanche et des sandales. Je vous ai regardé pendant quelques minutes et vous m' avez regardé aussi. Vous m'avez souris et vous êtes descendu.Jeune femme brune en uniforme vert. S' il vous plait, contactez-moi rapidement.

e. levat, 17 octobre 2018