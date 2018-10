aux gens qui ont besoin du courage

Les décéptions amoureuses sont tellement douleureuses mais il faut avancer et tenir la main à celui ou celle qui nous la tiens si non lâcher prise et continuer la vie solitaire mais en paix...le malheur et ce qui est agaçant c'est quand notre ex nous fait des tours et joue pas loin de nous...beh c'est embêtant mais il ne faut pas s'en faire non plus! paix sur lui ou sur elle prenez le comme ça! vivez pour vous, aimez vous même et laissez tomber tout ce qui va vous ralentir votre rythme ou atténuer votre énérgie! Je vous aime!

Abondance d'une immigrante amoureuse du Québec, 17 octobre 2018