À Mission impossible

Aujourd'hui, je me sens fatigué et abattu, que je dormirais un bon 72 heures en ligne.........Alors, c'est ça, continuez dans votre direction et moi je vais continuer dans la mienne et laissons dorénavant, toute la place de cette tribune, à celles et ceux qui se rencontrent dans les transports collectifs, au travail, au gym, au magasin, dans les allées d'une épicerie, etc, ... De toute façon, c'est du lointain tout ça...

Aucune importance., 18 octobre 2018