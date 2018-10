@ sans importance, c’est certain,.18 Octobre

Vu que je suis aussi bizarre et fantôme que ça, alors je ne vois plus l'utilité de continuer à écrire ici ! P.S., merci du compliment ! Vraiment, se servir du Métro Flirt pour blesser et insulter quelqu'un, sous le courageux couvert l'anonymat, c'est pas fort de votre part ...

anon, 18 octobre 2018